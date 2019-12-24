Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам для обмена

Суд не рассматривал вопрос об изменении меры пресечения экс-беркутовцам. Фото: Oligarh

Святошинский районный суд Киева во вторник, 24 декабря, не рассматривал вопрос освобождения экс-беркутовцев, которых якобы готовят на обмен.

Как отмечается, заявления от сторон об изменении меры пресечения подсудимым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину и Олегу Янишевскому не рассматривались. Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время заседания суд зачитал результаты баллистической экспертизы и объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 января 2020 года.

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Накануне ряд СМИ сообщили, что Украина в рамках обмена пленными планирует передать боевикам ДНР и ЛНР экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле людей на Институтской во время Революции Достоинства.