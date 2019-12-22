Россия ищет повод для срыва обмена заложниками к Новому году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о препятствии к обмену заложниками. Фото: novyny.online.ua

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о препятствиях на пути обмена заложниками с Украиной.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - заявил глава МИД РФ, сообщают ua.news.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - добавил российский министр.

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23 декабря состоится видеоконференция трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. На ней обсудят вопросы обмена удерживаемых лиц.