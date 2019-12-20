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пятница, 20 декабря 2019 11:39

Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится на следующей неделе

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Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится на следующей неделе
23 декабря состоится видеоконференция трехсторонней контактной группы. Фото: pravda.com

23 декабря состоится видеоконференция трехсторонней контактной группы по урегулированы ния ситуации на Донбассе. На ней обсудят вопросы обмена удерживаемых лиц.

Об этом сообщила прессекретар представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В продолжение работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельником, 23 Декабря 2019", - написала Олифер.

Накануне Кучма выступил за скайп-конференцию ТКГ для обсуждения вопроса обмена в пятницу, 21 декабря, пишет unn.

По итогам заседания ТКГ 18 декабря Кучма сообщил, что среди всех проблем ситуации в Донбассе на первом месте были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц, однако, "не удалось достичь того, чего хотелось".

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Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

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