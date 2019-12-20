Обмен тормозится, потому что удерживаемые не хотят возвращаться в ОРДЛО - росСМИ

Около 40 человек отказались участвовать в обмене и возвращаться на оккупированные территории Донбасса. Фото: glavcom.uа

Несколько десятков человек, которых Киев готовился передать представителям ОРДЛО, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в Трехсторонний контактной группе.

Это обстоятельство называют дополнительной проблемой в переговорах о новом "большой обмен" пленными между Киевом и так называемыми ДНР и ЛНР.

По словам одного из источников, около 40 человек из тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецке и Луганске, отказались участвовать в обмене и возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики уменьшили количество людей на обмен

По данным российского издания, "жесткое требование Луганская" юридически "очистить" от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стала одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение обмена.

Также по информации источников, сначала во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которой требовали сепаратисты осуществили представители Международного красного креста. Однако представители террористических ДНР и ЛНР выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку совершил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш, ведь к нему у них есть доверие.

Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске не договорилась об обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных".

Один из собеседников издания сообщил, что Фриш сможет приступить к проверке лишь после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.