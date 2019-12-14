Назвали "ахиллесову пяту" Украины в обмене пленными

Алексей Резник анонсировал изменения нормандских встреч Фото: hromadske.ua

К следующей "нормандской встречи" изменят Минские соглашения.

Об этом он рассказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в интервью lb.ua.

"Это наша ахиллесова пята. 18 декабря вопрос обмена обсудят. Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская, должна будет финализировать эту историю (обмена пленными). И это будет трудная миссия. Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное - отдайте всех наших. Ну и уберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соответствии обмена - кого больше или меньше, - нам важны наши люди ", - рассказал представитель Украины.

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В вопросе обмена пленными Украины следует американском или израильском принципу, где каждый украинский солдат или заключен ценнее, "ста чужих".

Он также заявил, что успеть провести обмен до конца года "трудно, но возможно".

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что прекратить войну на Донбассе быстро не получится. Добавил, что очень высока вероятность срыва этого процесса. Он заявил, что на саммите в Париже, Украина показала, что будет бороться за собственные территории на всех уровнях.