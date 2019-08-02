Наталкивает на разные мысли: журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС

Волонеры международного сообщества InformNapalm собрали доказательства нарушения, совершивших россияне.

Доказательства собирали с пресс-релизов пресс-центра операции Объединенных сил ООС и отчетов Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине, также сведения Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в хронологическом порядке, сообщается на сайте.

Журналисты обратили внимание на различные данные в фиксации обстрелов со стороны ООС и ОБСЕ.

Автор: InformNapalm Статистика фиксации обстрелов СММ ОБСЕ и Минобороны

"Как оказалось, ОБСЕ фиксирует больше обстрелов со стороны оккупантов, чем об этом сообщает в своих отчетах пресс-центр ООС. И если разное количество обстрелов в отчетах ОБСЕ и ООС еще можно объяснить разной методологией подсчетов, то отсутствие информации об обстреле наталкивает на мысль, что пресс-центр ООС пытается более положительно оценить "перемирие", чем международные наблюдатели. На основе собранной InformNapalm информации, журналисты издания "Тексты" сделали инфографику, которую мы также публикуем сегодня для наглядной демонстрации статистики. Интересно выглядит "бинарный код" сообщений об обстреле от пресс-центра ООС: 1010101", - говорится в сообщении.

Автор: InformNapalm Статистика фиксации обстрелов СММ ОБСЕ и Минобороны

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Подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг 5 раз нарушал запрет на использование любого оружия в течение суток 1 августа.