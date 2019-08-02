Наталкивает на разные мысли: журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 9576
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 603
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2403
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2718
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2835
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1062
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6723
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
5
3
7
12
19
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
&quot;Холоднояровцы&quot; показали прифронтовой поселок Пески
"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески
Видео
Все видео
До войны - пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
До войны - пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Показали видео нападения на ветерана
Показали видео нападения на ветерана
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 603
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6723
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2772
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 477
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 14:48

Наталкивает на разные мысли: журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС

  Комментировать

Волонеры международного сообщества InformNapalm собрали доказательства нарушения, совершивших россияне.

Доказательства собирали с пресс-релизов пресс-центра операции Объединенных сил ООС и отчетов Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине, также сведения Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в хронологическом порядке, сообщается на сайте.

Журналисты обратили внимание на различные данные в фиксации обстрелов со стороны ООС и ОБСЕ.

Автор: InformNapalm
  Статистика фиксации обстрелов СММ ОБСЕ и Минобороны
Статистика фиксации обстрелов СММ ОБСЕ и Минобороны

"Как оказалось, ОБСЕ фиксирует больше обстрелов со стороны оккупантов, чем об этом сообщает в своих отчетах пресс-центр ООС. И если разное количество обстрелов в отчетах ОБСЕ и ООС еще можно объяснить разной методологией подсчетов, то отсутствие информации об обстреле наталкивает на мысль, что пресс-центр ООС пытается более положительно оценить "перемирие", чем международные наблюдатели. На основе собранной InformNapalm информации, журналисты издания "Тексты" сделали инфографику, которую мы также публикуем сегодня для наглядной демонстрации статистики. Интересно выглядит "бинарный код" сообщений об обстреле от пресс-центра ООС: 1010101", - говорится в сообщении.

Автор: InformNapalm
  Статистика фиксации обстрелов СММ ОБСЕ и Минобороны
Статистика фиксации обстрелов СММ ОБСЕ и Минобороны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики обстреливают позиции сил ООС – есть первый раненный с начала перемирия

Подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг 5 раз нарушал запрет на использование любого оружия в течение суток 1 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наталкивает на разные мысли: журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

"Без слов и слез" - в концлагере погибло 20 тыс. ромов

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

Из Польши принудительно выселили полмиллиона украинцев

В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 31693
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 24886
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 24390
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 20458
&quot;Кажется, я богиня&quot; - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
"Кажется, я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
4
 Просмотров: 16083
Донбасс
Волкер: Трамп может присоединиться к "нормандскому формату"
Волкер: Трамп может присоединиться к "нормандскому формату" Просмотров: 216
СБУ задержала сепаратиста-агитатора
СБУ задержала сепаратиста-агитатора 1 Просмотров: 288
Россияне выслали из Донбасса 20 офицеров
Россияне выслали из Донбасса 20 офицеров Просмотров: 774
В СБУ назвали число безвести исчезнувших людей на Донбассе
В СБУ назвали число безвести исчезнувших людей на Донбассе Просмотров: 351
Возвращение России в ПАСЕ - это ошибка: Волкер рассказал о будущем агрессора
Возвращение России в ПАСЕ - это ошибка: Волкер рассказал о будущем агрессора 1 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
5
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
2
Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
2
"Зе - красавчик": президент показал фото с тренировки
Голосов: 4011
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua