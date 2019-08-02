Перемирием не пахнет: оккупанты поливают силы ООС огнем

Враг Донбассе не соблюдает условия перемирия. Фото - DW

Подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг 5 раз нарушал запрет на использование любого оружия в течение суток 1 августа.



Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба операции Объединенных сил.

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В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

С начала сегодняшнего дня обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

В течение предыдущих суток СММ ОБСЕ зафиксировала 43 взрывы в Донецкой области и 24 - в Луганской.