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четверг, 01 августа 2019 13:51

Боевики обстреливают позиции сил ООС – есть первый раненный с начала перемирия

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Боевики обстреливают позиции сил ООС – есть первый раненный с начала перемирия
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ. Фото: "5 канал"

Боевики с начала суток в четверг три раза обстреляли позиции украинских военных.

Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12.00, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела. По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава объединенных сил получили ранения. Сейчас воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему оказывается вся необходима помощь", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

На Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная с 5 утра были обстреляны со стороны оккупированного поселка Молодежное из стрелкового оружия.

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На Донецком направлении боевики 15 минут вели огонь из пулеметов крупного калибра по позициям украинских военных недалеко от населенного пункта Павлополь.

В 10.30 террористы из крупнокалиберного пулемета обстреляли позиции украинских защитников города Красногоровка.

31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия.

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Дата
01
августа

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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