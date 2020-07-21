На востоке погиб 26-летний морпех

На Донбассе погиб старший стрелок Василий Кравченко. Фото: ye.ua

20 июля около 12:00 в зоне Операции объединенных сил погиб 26-летний военный с Хмельниччины Василий Кравченко.

Как сообщает издание "Е" со ссылкой на Изяславский районный военный комиссариат, он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.

Военный погиб при исполнении служебных обязанностей: во время вражеского обстрела боец ​​получил смертельное ранение в голову.

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Василий Кравченко защищал Украину от российских наемников с февраля 2018 года.

В апреле этого года женился. В Изяславе у военного осталась мать и отец.

Информация о месте и времени похорон защитника Украины будет известна позже.

Ранее штаб ООС сообщал о том, что 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранения.