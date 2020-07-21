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вторник, 21 июля 2020 09:44

От обстрелов один украинец погиб, еще один ранен

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От обстрелов один украинец погиб, еще один ранен
В штабе ООС сообщили о вражеских обстрелах. Фото: facebook.com/93OMBr

20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

От вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранение, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Мироновское противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. Опорные пункты наших защитников вблизи Шумов враг дважды обстреливал из гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.

У Орехово и Новотошковском агрессор вел огонь по украинским воинам из минометов 120-го и 82-го калибров. А рядом Причепиловки, Попасной и Луганского захватчики задействовали гранатометы и пулеметы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутового, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Коварные действия агрессора без ответа не остались: огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

За прошедшую неделю потери боевиков составили 11 человек. Ранения и травмы получили 14 человек. Украинским военным на прошлой неделе удалось уничтожить вражеский квадрокоптер.

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Дата
21
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