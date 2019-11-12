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вторник, 12 ноября 2019 15:35

На входе блокпост: под Днепром открыли музей войны
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В городе Павлограде Днепропетровской области появился музей АТО.

Его открыл местный житель Василий ветровой, пишет Depo.Днипро.

Музей создали во дворе частного дома. Назвали "Музей войны в" Деда ". Вход оформили как блокпост: установили бетонные плиты и мешки с песком. В музее выставлены предметы быта украинских военных.

В Днепре появился музей АТО
Фото: Василий Ветров
В Днепре появился музей АТО
В Днепре появился музей АТО
В Днепре появился музей АТО
В Днепре появился музей АТО

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За нападение в Киеве на ветерана АТО Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену Оксану объявлено о подозрении двум задержанным. Один из которых - 30-летний сын потерпевшей. Другой - его 29-летний товарищ, который живет в том же доме.

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