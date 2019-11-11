Били молотком: подробности зверского нападения на ветерана АТО с женой

В Киеве напали на ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену Оксану. Фото - Alina Bodnar/Facebook

За нападение в Киеве на ветерана АТО Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену Оксану объявлено о подозрении двум задержанным. Один из которых - 30-летний сын потерпевшей. Другой - его 29-летний товарищ, который живет в том же доме.

Между подозреваемым и его матерью длился давний конфликт, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Чтобы разрешить конфликт, сын решил убить мать. Во время покушения подозреваемые подстерегли супругов в подъезде и избили их битой и молотком. Тяжело травмированных мужчину и женщину без сознания оставили умирать на лестнице. Их госпитализировали в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Известно, что женщина уже пришла в себя. Состояние мужчины остается крайне тяжелым.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За покушение на убийство им грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

10 ноября в Киеве напали на ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену Оксану. Оба получили тяжелые травмы головы.