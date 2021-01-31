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воскресенье, 31 января 2021 10:06

На оккупированном Донбассе начинают вакцинацию российским "Спутником"

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На оккупированном Донбассе начинают вакцинацию российским &quot;Спутником&quot;
В оккупированный Донбасс доставили российскую вакцину. Фото: REUTERS

В оккупированный Донбасс доставили вакцину от Covid-19 российского производства "Спутник V".

Вакцинацию в ДНР хотят начать с 1 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в таможни ДНР.

"Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется в понедельник-вторник", - рассказал собеседник издания.

Кроме этого, главарь ДНР Денис Пушилин также анонсировал поставки российского препарата в конце января. Обещал вакцинировать прежде всего представителей образовательных и медицинских учреждений.

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Оккупанты ЛНР также заявляли, что ожидают в январе вакцину от Covid-19 из России. Представитель ОРДЛО на минских переговорах Родион Мирошник писал в своем телеграмм-канале, что на оккупированную Луганщину привезут 65 тыс. доз "Спутник V", а в Донецкую область - 80 тыс. доз.

В то же время в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что не поставляют вакцины "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.

"В фонде не имеют информации о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.

Народный депутат Украины от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич планирует вакцинироваться от Covid-19 российским препаратом "Спутник V". По его словам, российская вакцина уже есть в столице Венгрии.

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