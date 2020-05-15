На фронте усилились вражеские обстрелы, есть раненые

Вследствие вражеских обстрелов на фронте есть раненые. Фото: Facebook/Министерство обороны Украины

15 мая российские оккупанты вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

По сообщению штаба ООС, враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Орехово. В результате двое военнослужащих получили осколочные ранения.

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Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медпомощь.

В ответ на обстрел террористов украинские военные открыли огонь из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

На линии разграничения на Донбассе женщина попыталась обойти контрольный пункт въезда-выезда из неподконтрольной Украине территории и наскочила на минное поле, установленное пророссийскими боевиками.