35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)

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На линии разграничения на Донбассе женщина попыталась обойти контрольный пункт въезда-выезда из неподконтрольной Украине территории и наскочила на минное поле, установленное пророссийскими боевиками.

Осталась жива, но потеряла ступню левой ноги. Об этом в Twitter сообщает проукраинский блогер Влад Борода.

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По его словам, раненая 35-летняя женщина буквально приползла на позиции ВСУ в районе села Новотроицкое Волновахского района Донецкой области. Она назвала себя Аллой Кряжевой из соседнего села Владимировка. Ее доставили в центральную районную больницу Волновахи.

Блогер подчеркнул, что на вооружении украинской армии пехотных мин нажимного действия нету.

Боевики обстреляли жилой квартал в Авдеевке Донецкой области. Вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома.