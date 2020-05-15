35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)

На линии разграничения на Донбассе женщина попыталась обойти контрольный пункт въезда-выезда из неподконтрольной Украине территории и наскочила на минное поле, установленное пророссийскими боевиками.
Осталась жива, но потеряла ступню левой ноги. Об этом в Twitter сообщает проукраинский блогер Влад Борода.
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По его словам, раненая 35-летняя женщина буквально приползла на позиции ВСУ в районе села Новотроицкое Волновахского района Донецкой области. Она назвала себя Аллой Кряжевой из соседнего села Владимировка. Ее доставили в центральную районную больницу Волновахи.
Блогер подчеркнул, что на вооружении украинской армии пехотных мин нажимного действия нету.
Боевики обстреляли жилой квартал в Авдеевке Донецкой области. Вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома.
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