На Донбассе зафиксировали восемь вражеских обстрелов

Окупанти вісім разів порушили режим тиші. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

У Водяного российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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В пригороде Красногоровки противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово враг совершил обстрел с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Светлодарска еще и с крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного боевики совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений сообщили представителям ОБСЕ.

Россия начала частичный вывод войск из оккупированного Крыма, но отвод сил от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Остается скопление сил и техники противника в военных лагерях близ Воронежа и города Богучар в Воронежской области.