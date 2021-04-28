Россия не отводит войска от восточных границ Украины - Госпогранслужба

Пограничники продолжат следить за этими процессами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Россия начала частичный вывод войск из оккупированного Крыма, но отвод сил от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.

Остается скопление сил и техники противника в военных лагерях близ Воронежа и города Богучар в Воронежской области, заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает "РБК-Украина".

"После анонсированной заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начато... На данный момент мы видим его на территории временно оккупированного Крыма. Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не наблюдаем", - сообщил он.

Дейнеко добавил, что пограничники продолжат следить за этими процессами. По его мнению, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезла ли угроза? США не уверены в деэскалации войск РФ

Россия объявила о развертывании новой 20-й мотострелковой дивизии в Камышине и Волгограде - в непосредственной близости от границ с Украиной. На полигоне под Воронежем Россия до сих пор держит лагерь боевой техники 74-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. По официальной версии, бригада в сентябре примет участие в маневрах "Запад-2021".