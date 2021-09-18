На Донбассе зафиксировали пролет российского беспилотника

С начала суток на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.
Так, на Луганщине вражеский беспилотник типа "Орлан-10" совершил пролет с пересечением линии разграничения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
О факте нарушения украинская сторона сообщила представителям миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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На Донбассе выполняют задачи по назначению и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 4 гектара территории, передали на уничтожение 1692 взрывоопасных предмета. Они также полностью восстановили 8 поврежденных домов.
Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. С семи КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская".
В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.
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