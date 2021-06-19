На Донбассе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. У Новоселовки российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра. Неподалеку Луганского враг обстреливал наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям СММ ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 7 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Оккупационные власти в Крыму и на Донбассе не выпускают абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Украины. "В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицам, живущим на временно оккупированных территориях Украины и изъявившим желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти", - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.