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четверг, 17 июня 2021 03:30

"Это недопустимо и противоречит мандату СММ" - ОБСЕ осудила действия оккупантов на Донбассе

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&quot;Это недопустимо и противоречит мандату СММ&quot; - ОБСЕ осудила действия оккупантов на Донбассе
ОБСЕ осудила препятствование работе Миссии на оккупированных территориях. Фото: slovoidilo.ua

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде осудила препятствование работе Специальной мониторинговой миссии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Весной Миссия отмечала сужением коридора для своей работы, что ухудшает ее и без того ограниченные возможности мониторинга в неподконтрольных правительству районах на востоке Украины. Это недопустимо и противоречит мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - заявила Линде, сообщается на сайте ОБСЕ

О систематических препятствиях и ограничении в ежедневной работе СММ Анн Линде рассказал глава Миссии Халит Чевик.

Во время встреч Анн Линде с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой стороны обсудили шаги по урегулированию конфликта и облегчения страданий людей, проживающих в пострадавших от конфликта районах.

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"Я глубоко обеспокоена нарушениями режима прекращения огня и сообщениями о жертвах среди гражданского и военного населения. Это свидетельствует о необходимости немедленного обеспечения соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - заявила Линде.

13-15 июня председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде посетила Украину с рабочим визитом. Во время пребывания в Украине она посетила, в частности, зону проведения операции объединенных сил.

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