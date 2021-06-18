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пятница, 18 июня 2021 19:25

Оккупанты не выпускают абитуриентов: МОН просит пограничников о помощи

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Оккупанты не выпускают абитуриентов: МОН просит пограничников о помощи
Минобразования просит пограничников не наказывать абитуриентов за въезд в Украину с нарушением норм. Фото: DPSUkraine

Оккупационные власти в Крыму и на Донбассе не выпускают абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Украины.

"В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицам, живущим на временно оккупированных территориях Украины и изъявившим желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти", - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Пересечение админграницы Крыма с материковой Украиной иногда происходит с нарушением действующих норм въезда и выезда. В частности, абитуриентам приходится ехать в Украину через территорию РФ. Минобразования обратилось к Госпогранслужбе с просьбой не применять административные наказания относительно них.

В 2020-го в украинские вузы с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма вступили более 2000 человек, сообщало Минобразования.

10 июля в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал закон о вступлении без внешнего независимого оценивания для выпускников с ОРДЛО и Крыма. Верховная Рада приняла законодательные изменения, предусматривающие возможность вступления во все украинские вузы по вступительным экзаменам или на основе ВНО - по собственному выбору, в пределах установленных квот для абитуриентов с временно оккупированных территорий или линии соприкосновения. Ранее поступление по квоте было только для жителей Крыма, в ограниченный перечень вузов.

Детали об условиях, сроках подачи документов, вступительных экзаменах можно узнать на сайте Минреинтеграции.

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