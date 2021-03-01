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понедельник, 01 марта 2021 18:55

На Донбассе взорвался военный автомобиль - много травмированных

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На Донбассе взорвался военный автомобиль - много травмированных
Военный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве. Фото: "Українська правда"

С начала суток оккупанты 3 раза обстреляли подразделения украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

У поселка Водяное на Приазовье вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя - еще и со станковых противотанковых гранатометов, сообщает пресс-центр ООС.

"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве 1 военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще 8 воинов - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняют", - говорится в сообщении.

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У Богдановки оккупанты устроили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

ВСУ открывали огонь в ответ.

Во время обстрела вблизи Пищевик на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб воин ВСУ 32-летний Сергей Моисеенко. Погибший родом из Херсона, сообщила в Facebook Наталья Возаловская из Херсонской облгосадминистрации.

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