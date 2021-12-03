На Донбассе враг не прекращает обстрелы: есть раненый

Украинские защитники открывали огонь в ответ на провокации наемников России. Фото: УНИАН

На протяжении текущих суток, 3 декабря, на Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Три раза палили из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12. В сторону Крымского наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцево вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

1 декабря российский снайпер на Донбассе убил военного из Донецкой области 22-летнего Валерия Геровкина. Он был пехотинцем в рядах 93-й бригады Холодный Яр ВСУ. Это первая потеря на фронте с начала месяца. В ноябре враг унес жизни еще шести украинских воинов.