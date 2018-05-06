На Донбассе сутки не прошли без потерь. В ответ - ликвидировано 6 боевиков

В зоне ООС ликвидировали 6 боевиков. Фото: Der Spiegel

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино, сообщает штаб ООС

Одного украинского военнослужащего ранили во время боевых действий. По состоянию на 7.00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.

"9 раз в сутки использовали запрещено вооружения. На применения противником минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ. Не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику. Отдельные подразделения украинских войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда одного боевика взяты в плен ", - говорится в сообщении.

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Российские оккупационные войска по сравнению с предыдущими днями меньше применяли артиллерию и минометы.

4 мая вооруженные силы стреляли ради обороны в ответ - убили двух боевиков и ранили еще троих.



