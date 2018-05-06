На Донбассе сутки не прошли без потерь. В ответ - ликвидировано 6 боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6273
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1071
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1017
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 189
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1836
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7056
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3114
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1980
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4428
Фото
Все фото
7
5
10
7
4
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали, как в ДНР готовят парад на 9 мая
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
&quot;Два человека погибли&quot; - показали фото обстрелянного Докучаевска
"Два человека погибли" - показали фото обстрелянного Докучаевска
Видео
Все видео
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
"Привезли с дыркой в голове" - мать убитого боевиками мужчины рассказала о его смерти
"Привезли с дыркой в голове" - мать убитого боевиками мужчины рассказала о его смерти
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
1451 день в АТО: впервые за 4 года в Ровно вернулись военные одной из частей
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1836
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4428
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6030
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 783
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8865
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 162
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 09:17

На Донбассе сутки не прошли без потерь. В ответ - ликвидировано 6 боевиков

  Комментировать
На Донбассе сутки не прошли без потерь. В ответ - ликвидировано 6 боевиков
В зоне ООС ликвидировали 6 боевиков. Фото: Der Spiegel

Наиболее интенсивные боевые действия продолжались за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино, сообщает штаб ООС

Одного украинского военнослужащего ранили во время боевых действий. По состоянию на 7.00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.
По данным разведки, 6 оккупантов погибли, 4 ранены.

"9 раз в сутки использовали запрещено вооружения. На применения противником минометов, артиллерии, танков Объединенные силы давали адекватный ответ. Не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику. Отдельные подразделения украинских войск провели успешные рейдовые действия. В ходе рейда одного боевика взяты в плен ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили, сколько российских офицеров воюют в Донбассе

Российские оккупационные войска по сравнению с предыдущими днями меньше применяли артиллерию и минометы.

4 мая вооруженные силы стреляли ради обороны в ответ - убили двух боевиков и ранили еще троих.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Остановилось сердце: в Житомирской области умер десантник во время боевой подготовки
Остановилось сердце: в Житомирской области умер десантник во время боевой подготовки 1 Просмотров: 1296
Назвали число погибших от мин мирных жителей на Донбассе
Назвали число погибших от мин мирных жителей на Донбассе Просмотров: 126
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе сутки не прошли без потерь. В ответ - ликвидировано 6 боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Сегодня родился Зигмунд Фройд: 10 советов от основателя психоанализа

Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Самое читаемое
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 43080
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 33156
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
7
 Просмотров: 30807
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
29
 1 Просмотров: 22419
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 22413
Больше всего комментируют
47
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
15
В Украине переименуют сразу две области
11
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
7
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
4
Вокруг Шулявского моста разгорелся скандал
Голосов: 24349
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua