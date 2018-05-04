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пятница, 04 мая 2018 07:46

Война на Донбассе: украинские воины ликвидировали двух боевиков

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Война на Донбассе: украинские воины ликвидировали двух боевиков
Украинская армия обороняется от российского агрессора - ликвидировали двух боевиков. Фото: Reuters

За минувшие сутки на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Вооруженные силы стреляли ради обороны в ответ - убили двух боевиков и ранили еще троих.

Об этом сообщают в штабе Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 3 мая, и ночью текущих суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались преимущественно на донецком, светлодарском и мариупольском направлениях. Противник в который раз, не соблюдая Минских договоренностей, пытался ослабить оборону наших подразделений" , - говорится в сообщении.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко официально объявил о старте операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Таким образом, вчера на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция (АТО). Смена формата АТО на операцию Объединенных сил предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса.

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