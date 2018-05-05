Назвали число погибших от мин мирных жителей на Донбассе

Погибшие от мин на Донбассе: назвали число умерших Фото: hvylya.net

С мая 2014 по март 2018 на подконтрольной Украины территории Донбасса от мин и взрывоопасных остатков войны погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, еще 1456 получили ранит

Эти данные собраны мекторамы МТОТ в Донецкой и Луганской областях.

В Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.

"Данные не являются исчерпывающими, поскольку учитывают только подтвержденные случаи нанесения вреда здоровью или жизни граждан и могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае поступления новой информации", - отмечают в министерстве.

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Подсчитать количество погибших и раненых от взрывов мин на оккупированных территории Донбасса пока не представляется возможным.

3 мая в непризнанной ДНР прошла репетиция парада 9 мая. В этом году увеличено количество парадных расчетов и техники, и на 70% обновлена ​​форма одежды участников парада. В параде примут участие более 1500 "военнослужащих" и более 70 единиц техники.