Остановилось сердце: в Житомирской области умер десантник во время боевой подготовки

У десантника во время боевой подготовки остановилось сердце. Фото: Newsyou

В Житомирской области от острой сердечной недостаточности умер 44-летний сержант запаса Андрей Куприян.

"Во время проведения мероприятий по боевой подготовке одного из подразделений ДШВ, у 44-летнего сержанта запаса Андрея Яковлевича Куприана остановилось сердце. По предварительному диагнозу, мужчина умер от острой сердечной недостаточности", – говорится в сообщении пресс-службы командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Военные врачи приняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе взяли в плен террориста

Появились подробности смерти солдата-контрактника на Черниговском полигоне. Его на БМП задавил коллега. Перед этим вместе выпивали.