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суббота, 05 мая 2018 14:16

Смерть на полигоне: военный на БМП раздавил коллегу

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Смерть на полигоне: военный на БМП раздавил коллегу
В Черниговской области военный сел за БМП напивдпитку и задавил коллегу. Фото: podrobnosti.ua

Появились подробности смерти солдата-контрактника на Черниговском полигоне. Его на БМП задавил коллега. Перед этим вместе выпивали.

Об этом сообщила прокуратура Черниговской области.

Коллеги вместе выпивали во время ремонта военной техники.

"Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять ее на буксир. Он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд. Контрактник получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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25 апреля в Чернигове простились с 35-летним Андреем Лебедевым. Украинский бойца похоронили через три года после загибели.

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05
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