На Донбассе сохраняют тишину

С начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных. Фото: Facebook

С начала суток на всех участках ответственности частей и подразделений Объединенных сил на Донбассе наблюдается тишина.

Нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России из-за попытки аннексии Крыма и перешел к рассмотрению жалобы по существу. В ЕСПЧ подтвердили, что Россия имела контроль над Крымом с февраля 2014-го, а не с момента так называемого референдума.