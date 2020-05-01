На Донбассе ранили двух украинских военных

Боевики 13 раз нарушили режим перемирия. Фото: Reuters

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Неподалеку Водяного и Тарамчука враг применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Камянки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского. Для обстрелов оккупанты использовали 10 мин 120-го калибра, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. По окраине Южного враг выпустил 6 мин 120-го калибра, а у Новотошковского применял 82 мм минометы - 7 мин. По населенному пункту Хутор Вольный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Майского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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