На Донбассе погиб военный ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 198
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 909
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2799
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9945
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2133
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5112
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2340
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
5
14
28
7
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
В Киеве попрощались с погибшим полковником &quot;Альфы&quot; СБУ Дмитрием Каплунов
В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
Что говорят на Банковой о &quot;нормандской встрече&quot;
Что говорят на Банковой о "нормандской встрече"
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 909
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2340
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10665
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2736
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2871
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 333
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 09:13

На Донбассе погиб военный ВСУ

  Комментировать
На Донбассе погиб военный ВСУ
Россия продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил. Фото: УНИАН

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще двое защитников получили ранения, об этом сообщает пресштаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов; в районе ответственности "Север" - 3 вражеских обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перекрыт Донбасс: боевики дважды задерживали патрули ОБСЕ

Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил.

К февралю 2020 года в ВСУ создадуд новую структуру - командование Медицинских сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе погиб военный ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

День премьеры голливудского фильма объявили выходным

Индейца с головным убором заменили стрелой с перьями

"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 30097
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 26155
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 21612
Субсидия &quot;на руки&quot;: что изменится с января 2020-го
Субсидия "на руки": что изменится с января 2020-го 2 Просмотров: 19143
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 12627
Донбасс
Грустные новости: сообщили о потерях на Донбассе
Грустные новости: сообщили о потерях на Донбассе Просмотров: 1287
Назвали "ахиллесову пяту" Украины в обмене пленными
Назвали "ахиллесову пяту" Украины в обмене пленными Просмотров: 855
Перекрыт Донбасс: боевики дважды задерживали патрули ОБСЕ
Перекрыт Донбасс: боевики дважды задерживали патрули ОБСЕ Просмотров: 477
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один раненый
Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один раненый Просмотров: 135
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским 11 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
11
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
6
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
5
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 4461
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua