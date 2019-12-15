На Донбассе погиб военный ВСУ

Россия продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил. Фото: УНИАН

14 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще двое защитников получили ранения, об этом сообщает пресштаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов; в районе ответственности "Север" - 3 вражеских обстрелов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перекрыт Донбасс: боевики дважды задерживали патрули ОБСЕ

Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил.

К февралю 2020 года в ВСУ создадуд новую структуру - командование Медицинских сил.