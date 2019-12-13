У ВСУ создают новое командование

В Вооруженных силах появится командования Медицинских сил / фото: Минобороны

К февралю 2020 году в ВСУ будет создана новая структура - Командование Медицинских сил.

Создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство Командующего Медицинских сил, подчиняться Главнокомандующему ВСУ, заявил начальник Главного медицинского управления ВС Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, пишет АрмияInform

Командованию Медицинских сил подчинят госпитальную звено, медиков, которые сейчас находятся в подчинении командиров воинских частей.

"Это должно состояться в 2021 году. Но руководство и оборонного ведомства, и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в том числе по созданию единого руководства", - рассказал Игорь Хоменко.

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Также в составе Командования Медицинских сил будет создано четыре оперативных командования. Общая численность управленческого звена будет составлять 134 человека.

6 декабря в Украине празднуют день Вооруженных сил. В этот день в 1993-м наш первый парламент принял Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".