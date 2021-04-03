На Донбассе подорвался военный - получил несовместимое с жизнью травмы

Возле Шумов погиб боец ВСУ. Фото: "Слово і діло"

3 апреля на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Он взорвался в районе населенного пункта Шумы на неизвестном взрывном устройстве, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"В результате взрыва получил боевое травмирование несовместимое с жизнью военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

На месте работают чиновники воинской части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром

Командование выразило соболезнования родным и близким погибшего.

За прошедшие сутки, 2 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате враждебных действий 2 военнослужащих получили ранения. Противники осуществляли обстрелы в районе населенного пункта Красногоровка. В результате этого гражданское лицо получило осколочное ранение.