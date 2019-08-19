На Донбассе ликвидировали террористов, несмотря на перемирие обстреливали воинов ВСУ

Террористы обстреливали позиции ВСУ несмотря на перемирие. Фото: ua.news

Украинский волонтер Юрий Мисягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.

Видеоролик опубликовали на своей странице в Facebook.

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"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверняка может показаться, что это совершенно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может выявить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливают укроп, а не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", - говорится в заметке.

Позиции противника ликвидировали с помощью установленных на треноги ПТУров.

В воскресенье, 18 августа, около 18.00 в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военный, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.