На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации

 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1206
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 3915
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1737
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4743
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 909
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1206
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5751
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
5
5
3
6
3
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков
Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Видео
Все видео
Все об утренних боях возле Золотого
Все об утренних боях возле Золотого
В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого
В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 468
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1710
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1089
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1089
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 873
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
суббота, 22 февраля 2020 19:46

На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации

  Комментировать
На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации
Боевики семь раз нарушили режим перемирия. Фото: Гал-инфо

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку с Старогнатовкой - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото

Также боевики совершили неудачную попытку прорыва.

"Сегодня, ночью, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - добавили в ведомстве.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

Ранее, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило тревожные новости - Россия подготовилась к вторжению в Украину. Российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Арестовали самого разыскиваемого наркобарона

Тимошенко остановили активисты

Министр установил рекорд

Шаманы предсказывали будущее благодаря попкорну

В Украине отменили смертную казнь

Англии удалось то, что не смогла Франция - история такси

Самое читаемое
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка
Как клиенты восприняли призыв столичного врача отказаться от русского языка 2 Просмотров: 30231
&quot;Это наша комната? Она не закрывается&quot; - украинка об условиях в карантине
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
 3 Просмотров: 18540
В любящих руках: показали собак до и после &quot;усыновления&quot;
В любящих руках: показали собак до и после "усыновления"
31
 Просмотров: 17208
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 15111
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 12924
Донбасс
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
5
 Просмотров: 837
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
Российские наемники атаковали позиции украинских военных 1 Просмотров: 630
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
5
 Просмотров: 2934
Наступательная тактика лучше. Держит воинов в тонусе, а россияне нервничают. Сейчас все иначе - Турчинов о стратегии Зеленского
Наступательная тактика лучше. Держит воинов в тонусе, а россияне нервничают. Сейчас все иначе - Турчинов о стратегии Зеленского Просмотров: 1827
Украина начала переписывать Минские соглашения
Украина начала переписывать Минские соглашения 2 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
8
"Европа эпохи средневековья" - Зеленский второй день стыдит украинцев
4
Автобус с эвакуированными украинцами забросали камнями
3
Протесты в Новых Санжарах: задержанным грозит до 8 лет тюрьмы
3
Зеленский пообещал вернуть из Китая украинку, которую не взяли вместе с собакой
3
"Это наша комната? Она не закрывается" - украинка об условиях в карантине
Голосов: 5866
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua