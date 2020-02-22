На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации

Боевики семь раз нарушили режим перемирия. Фото: Гал-инфо

На Донбассе от начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку с Старогнатовкой - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Также боевики совершили неудачную попытку прорыва.

"Сегодня, ночью, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - добавили в ведомстве.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения.

Ранее, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило тревожные новости - Россия подготовилась к вторжению в Украину. Российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину.