На Донбассе боевики ранили украинского воина и получили достойный отпор

На фронте ранили украинского защитника. Фото: Facebook/Операция Объединенных сил

12 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По сообщению пресс-службы ООС, при вражеском обстреле один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в медучреждение и оказали надлежащую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор. Потери противника уточняются.

Украинские военные "покошмарили" боевиков в ответ на провокации.