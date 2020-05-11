Боевики обстреляли жилые кварталы

Фото: ООС

10 мая боевики обстреляли жилой квартал в Авдеевке Донецкой обл.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома", - говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил.

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В результате преступных действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.

Военные 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию незаконных вооруженных формирований 1 АК РФ. А именно - позицию "известного" батальона "Восток", с которой велись постоянные обстрелы передовых укреплений украинских военных.