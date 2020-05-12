Украинские военные "покошмарили" боевиков в ответ на провокации

За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня и получили адекватный ответ от воинов ВСУ. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Прицельным огнем украинские военные заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность. И, по данным разведки, уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Павлополя и Авдеевки, Красногоровки, Старогнатовки, Крымского и Южного. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воины ВСУ уничтожили позицию российских наемников: показали видео

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома.