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суббота, 13 ноября 2021 20:04

На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненный

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На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненный
Состояние раненого медики оценивают как удовлетворительное. Фото: "Укринформ"

В течение текущих суток, 13 ноября, на Донбассе украинский воин получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщило оперативно-тактическая группировка "Схід" в Facebook.

"После предоставления первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Дают отпор и сдерживают оккупантов.

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12 ноября русские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Один воин получил огнестрельное ранение.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев получили ранения, несовместимые с жизнью.

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Дата
13
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