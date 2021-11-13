Оккупанты били на Донбассе из запрещенного вооружения

Российские наемники продолжают нарушать режим прекращения огня. Фото: УНН

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали пять нарушений перемирия.

В частности, один из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалик противник задействовал беспилотник, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

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Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов 82-го калибра. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

На обстрелы оккупантов украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

12 ноября русские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Один воин получил огнестрельное ранение. В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев получили ранения, несовместимые с жизнью.