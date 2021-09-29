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среда, 29 сентября 2021 18:25

На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины

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На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины
Оккупанты обстреляли украинские позиции. Фото: ООС

С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе Золотого-4 российские оккупанты вели прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

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Также зафиксировали обстрел вблизи населенного пункта Пески - оккупанты применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

С начала суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате враждебных действий двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, сообщили в ООС. Воины в лечебном учреждении, состояние их здоровья удовлетворительное.

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