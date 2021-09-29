На Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины

С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, в районе Золотого-4 российские оккупанты вели прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
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Также зафиксировали обстрел вблизи населенного пункта Пески - оккупанты применили противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
С начала суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате враждебных действий двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, сообщили в ООС. Воины в лечебном учреждении, состояние их здоровья удовлетворительное.
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