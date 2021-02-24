На Донбассе боевик напал на воина ВСУ и поймал пулю

Российский боевик бросился с ножом на украинском военнослужащего. Фото: Facebook

На позициях опорного пункта ВСУ у поселка Чермалык боевик напал с ножом на украинского военного.

Наемник успел ранить солдата ножом в щеку. Об этом сообщает Юрий Ботусов в Facebook.

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В ответ на нападение воин открыл огонь и ранил врага в туловище. Раненого наемника забрали в госпиталь.

Угрозы жизни украинского бойца нет.

За прошедшие сутки, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов у Зайцево 1 военный погиб, еще 1 получил ранения.