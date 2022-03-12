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суббота, 12 марта 2022 10:44

Спецтема: Война России против Украины

"Мы мясо, которое бросили под обстрел" – украинцы схватили солдата ДНР

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&quot;Мы мясо, которое бросили под обстрел&quot; – украинцы схватили солдата ДНР
Бойцы "Азова" схватили солдата ДНР. Фото: скриншот с видео

Отдельный отряд спецназначения "Азов" взял в плен одного из мобилизованных солдат ДНР.

"Русское командование использует таких, чтобы они шли вперед. Одноразовые солдаты. Этому удалось попасть в плен", - сказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко и опубликовал видео с допросом пленника.

Он родом из города Снежное Донецкой области. Работал в местном управлении соцзащиты. 22 февраля 2022 года его забрали в армию.

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"Приказ о мобилизации поступил из Москвы. Нужны были люди, которых первыми пустят в ход. Это помогло бы россиянам находить позиции украинской армии. Никому не давали боекомплекты. Говорили, что не умеем ими пользоваться. Мы приехали в Мариуполь только в касках. Аптечки выдали через три-четыре дня. С нами был даже мужчина, который очень плохо видел. Вечером за ним следили, потому что мог потеряться. Мы просто пушечное мясо, которое бросили под рострел. Я единственный остался жив", - говорит пленник.

В России авиацию с января готовили к войне с Украиной. Об этом сказал пленный российский летчик подполковник Максим Криштоп.

В январе 2022 года ему доказали информацию о подготовке к войне. После этого лётчиков начали тренировать. Криштоп трижды бомбил территорию Украины. Дважды атаковал военных. 6 марта бросал бомбы на гражданские дома.

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