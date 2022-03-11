Российские летчики с января знали, что будет война – пленный

Криштоп трижды атаковал Украину. Фото: "Интерфакс-Украина"

В России авиацию с января готовили к войне с Украиной.

Об этом сказал пленный российский летчик подполковник Максим Криштоп во время пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

В январе 2022 года ему доказали информацию о подготовке к войне. После этого лётчиков начали тренировать.

Криштоп трижды бомбил территорию Украины. Дважды атаковал военных. 6 марта бросал бомбы на гражданские дома.

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"В процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома, мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбомета меня сбили средства ПВО Украины. После приземления меня взяла в плен Нацгвардия Украины. Я осознаю и признаю ужасность своих преступлений. Хочу извиниться перед всем украинским народом за ту беду, которую мы им принесли. Обещаю приложить все усилия, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И чтобы привлечь к ответственности всех виновных в геноциде украинцев", - сказал Криштоп.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.