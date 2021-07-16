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пятница, 16 июля 2021 14:53

"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
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По данным Красного Креста, 756 украинских семей разыскивают своих близких, пропавших в ходе войны в Донбассе
Фото: Валерий Шмаков
Участники акции держали в руках портреты своих родных, пропавших без вести
На Львовщине 36 семей разыскивают своих родных, пропавших во время войны в Донбассе
Мероприятие организовала общественная организация «Объединение родных пропавших без вести «Надежда».
Участники акции держали в руках портреты своих родных, пропавших без вести

Во Львове на пл. Рынок прошла акция "Мы есть!", Цель - напомнить о пропавших без вести украинских военных, принимавших участие в АТО / ООС.

Мероприятие организовала общественная организация "Об'єднання рідних зниклих безвісти "Надія". Несмотря на жару участники акции стояли под городским советом, держа в руках портреты пропавших.

"Это уже шестой город в Украине, в котором проводим акцию. Родные пропавших без вести приехали из разных уголков Украины, чтобы встретиться с местными властями. Из Львовской области 36 семей разыскивают родных, пропавших во время войны на Донбассе. Большее количество пропавших только в Днепре, откуда я приехала. А в целом по Украине, по данным Красного Креста, таких 765 семей. Пропавшими являются не только военные, но и гражданские с оккупированных территорий. О некоторых знаем, что находятся в плену, но неизвестно, где именно", - рассказала в комментарии Gazeta.ua руководитель организации Виктория Солодухина.

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У нее пропал в АТО близкий друг, разведчик 72-й отдельной механизированной бригады Сергей Костаков с позывным "Маэстро". Пропал без вести 22 ноября 2014 года в г. Волноваха Донецкой области, когда переводился в другую воинскую часть. 2 июня 2015-го в селе Прохоровка нашли его тело со следами насильственной смерти.

"Главное наше требование - включить в Комиссию по делам пропавших без вести по особым обстоятельствам представителей семей пропавших. Больше нас никто не заинтересован в том, чтобы люди нашлись. Также мы просили представителей городской власти обратиться в Кабмин и к президенту Украины с требованием выделить финансы для этой комиссии, у которой нет даже помещения", - добавила Виктория Солодухина.

Недавно ОО "Об'єднання рідних зниклих безвісти "Надія" запустили собственный сайт.

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести, сообщила Служба безопасности Украины.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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