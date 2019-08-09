На Донбассе незаконно содержатся 223 человека - СБУ

СБУ рассказала о пленных на Донбассе. Фото: Сегодня

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе.

Еще 258 человек числятся пропавшими без вести, , сообщила Служба безопасности Украины

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в отчете.

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Генштаб ВСУ заявил, что с начала объявления перемирия, 21 июля, погибли шесть украинских военных, и ранены девять в зоне проведения ООС.