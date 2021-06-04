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пятница, 04 июня 2021 01:01

Во время боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, более тысячи ранены

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Во время боевых действий на Донбассе погибли 240 детей, более тысячи ранены
Подсчитали количество погибших детей на Донбассе. Фото: Украинская правда

В результате боевых действий на востоке Украины погибли 240 детей.

"Отмечая Международный день защиты детей, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что с начала российской агрессии в 2014 году более 240 украинских детей лишились жизни, еще 56 детей пропали без вести, а сотни получили ранения", - сказал представитель Украины Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

Даже сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной Украине территории вдоль линии фронта уязвима к атакам России. Только на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ подтвердили повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Пивничному в результате обстрелов со стороны боевиков.

"Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместо этого России следует сосредоточиться на выполнении своей части положений минских договоренностей о безопасности", - заявил он.

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За прошедшие сутки, 2 июня, в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня. Спокойно было и утром 3 июня. Такого не было уже давно.

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