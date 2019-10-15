Муженко рассказал об альтернативном варианте ситуации в Дебальцево

"Если бы мы начали сразу отводить, а противник был по всему периметру этого мешка, нам бы просто перекрыли огнем и не дали бы возможности вообще выйти. Были бы очень серьезные потери", - говорит Виктор Муженко. Фото: UA | TV

Бывший начальник Генштаба Украины Виктор Муженко рассказал о выводе украинских войск из Дебальцево.

Операция была спланирована и поэтапная, говорит он в интервью, пишет 24 канал.

На Минских переговорах с Россией была достигнута договоренность, что с 00:00 15 февраля российские боевики прекратят огонь. Однако огонь не прекратили, а, наоборот, продолжили.

"Изменились условия. Батальон 40-й сдается в плен - примерно 100 человек и открывается участок фронта. Через этот участок заходят группы специального назначения, незаконные вооруженные формирования, регулярная российская армия уже в сам город Дебальцево. Мы понимаем, что нам нет необходимости удерживать периметр по позициям, если у нас в тылу в городе уже находится противник. И тогда было принято решение на вывод. Мы готовили, потому что понимали, что такая ситуация может быть. И он был сделан поэтапно. Было определено поэтапно, как сужается это кольцо вокруг Дебальцево, как группируются войска, по каким маршрутам они выходят, кто обеспечивает эти выходы", - говорит он.

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Была необходимость выдержать время для того, чтобы обеспечить выход.

"Нам необходимо было выдержать время, чтобы они все свои имеющиеся силы и средства бросили на штурм Дебальцево с южной, восточной сторон и уже района Углегорска. Там, кстати, как раз уже 16-17 числа уже особых действий не было. Мы держали в 2-3 километрах восточнее соответствующий рубеж у Углегорска, то есть с запада особых активных действий там не было", - говорит он.

С юга и востока россияне уже ввели свои войска применили артиллерию.

"Когда мы начали выходить, то только, возможно, примерно первые два-три километра могло еще быть огневое влияние. А уже после этого рубежа влияния не было. То есть нужно было выдержать ту ситуацию. В противном случае, зная этот "мешок" Дебальцевский, если бы мы начали сразу отводить, а противник был по всему периметру этого "мешка", нам бы просто перекрыли выход огнем и не дали бы возможности вообще выйти. Были бы очень серьезные потери", - добавляет Муженко.

Дебальцево — город стратегического значения на Донбассе. Через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, соединяющие Донецк и Луганск. Украинские войска отбили населенный пункт в июле 2014-го. Украинские позиции глубоко врезались в порядки российских террористов. Бои обострились после первого Минского перемирия с октября 2014-го. 8 февраля 2015-го диверсионные группы оккупантов захватили село Логвиново. Перерезали главную магистраль сообщения войск с тылами. Украинским подразделениям пришлось воевать в полуокружении. 18 февраля Вооруженные силы Украины отступили из дебальцевского плацдарма. Украинские силы потеряли почти 250 бойцов погибшими и около тысячи ранеными. Россияне при штурме города потеряли около 3 тыс. бойцов убитыми и ранеными.