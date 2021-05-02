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воскресенье, 02 мая 2021 12:38

Муженко рассказал, когда возможна эскалация на границах Украины

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Муженко рассказал, когда возможна эскалация на границах Украины
Муженко считает, что эскалация возможна в конце лета. Фото: "Лига"

Генерал армии, бывший глава Генштаба Украины Виктор Муженко считает, что эскалация на Донбассе возможна в июле - сентябре.

"Сейчас ожидают двустороннюю встречу президентов РФ и Украины. Это период, когда россияне будут смотреть на реакцию Украины и западных партнеров на действия России в апреле. Им нужно время, чтобы все осмыслить, внести изменения в стратегическое и оперативное планирование. И они тестируют действия ВСУ - как реагировали на тех направлениях, где продемонстрировали угрозы, а перемещение техники было открытым. Во второй половине июля начнется перемещение техники в Беларусь на учения "Запад-2021". Думаю, будет цикличность обострений, особенно перед 30-летием независимости Украины. А также в сентябре во время учений", - сказал он в интервью BBC.

Атака может быть на Бахмут-Лисичанск. Оттуда может прийти подкрепление из РФ. В таком случае группировки ВСУ к востоку от Лисичанска будет в окружении.

"Другое - южное направление: Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск. Я далек от мысли, что они могут пойти в направлении из Донецка на Авдеевку - уже пробовали в 2017 году, получили по зубам. В 2015 году у ДАПу мы поняли, что была попытка окружения украинской группировки во время завершения событий вокруг Донецкого аэропорта. Направление от Горловки на Торецкое - там также урбанистическая местность, не думаю, что туда кто-то полезет", - говорит Муженко.

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Но варианты нападения могут быть разные. При планировании нужно учитывать все риски.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод российских войск, которые были сконцентрированы на границе с Украиной, является дымовой завесой. По его словам, Россия сохраняет существенную свободу действий, так как оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав.

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