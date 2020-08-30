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воскресенье, 30 августа 2020 13:08

"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко

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"Степан запросто мог предать Украину - перейти на другую сторону, подписаться на службу боевикам. Но в свои 16 лет имел такую ​​силу воли, такое мужество пройти все до конца, что был готов погибнуть, но не стать предателем", - говорит Gazeta.ua волонтер Сталина Чубенко, мать 16-летнего Степана Чубенка из Краматорска Донецкой области, которого 25 июля 2014 замучили боевики ДНР.

Автор: Предоставлены проектом Arts & Rights
  "На Донбассе тоже было много людей, которые поддерживали Украину и не представляли жизни без нее. Но что могли сделать безоружные люди? Выходили на проукраинские митинги, пытались донести информацию в соцсетях. Так делал и Степан. Даже когда город оккупировали, мог одеть свитер со словами "Слава Украине!" - говорит волонтер Сталина Чубенко о замученним боевиками сыне Степане
"На Донбассе тоже было много людей, которые поддерживали Украину и не представляли жизни без нее. Но что могли сделать безоружные люди? Выходили на проукраинские митинги, пытались донести информацию в соцсетях. Так делал и Степан. Даже когда город оккупировали, мог одеть свитер со словами "Слава Украине!" - говорит волонтер Сталина Чубенко о замученним боевиками сыне Степане

"Быть патриотом на Востоке Украины намного сложнее и опаснее, чем в любом другом регионе. Помню, была в Выдубицком монастыре в Киеве. В лавке спросили, откуда я. - С Краматорска. - А, сепаратисты. - Да, те сепаратисты, которые отдают жизнь за Украину.

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У нас тоже было много людей, которые поддерживали Украину и не представляли жизни без нее. Но что могли сделать безоружные люди? Выходили на проукраинские митинги, пытались донести информацию в соцсетях. Так делал и Степан. Даже когда город оккупировали, мог одеть свитер со словами "Слава Украине!"

Часто меня спрашивают: "За что убили 16-летнего сына?" За Украину. За любовь к своей стране. Оказывается, родившись в Украине и любя свою страну, может быть опасно жить сдесь.

Часто думаю: жили хорошо, все было нормально. И вдруг началась ненависть ко всему украинскому, к флага, герба, гимна, вышиванок. Горжусь людьми, которые отстаивают свою позицию и не предали свою Родину.

Жили хорошо, все было нормально. И вдруг началась ненависть ко всему украинскому

Автор: Предоставлены проектом Arts & Rights
  Вратаря футбольного клуба "Авангард" из Краматорска Донецкой области Степана Чубенко боевики замучили за проукраинскую позицию
Вратаря футбольного клуба "Авангард" из Краматорска Донецкой области Степана Чубенко боевики замучили за проукраинскую позицию

Когда сын ехал из Киева, лежал на верхней полке. Снизу сидел военный. Возмущался, что из центра Украины едут защищать Родину, а на востоке ее предают. Сын начал доказывать свой патриотизм, говорить, что у нас тоже достаточно патриотов. Военный ответил: "Опасно с такими взглядами ехать в Донецк".

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Июль для нас - всегда 2014 год. Мы проживаем со своим ребенком этот расстрел. Люди по-разному уходят из жизни, но всегда хорошо, когда рядом есть родной человек, который может поддержать, подержать за руку. В последние минуты вокруг сына были одни враги, которые ненавидели, били, издевались. Там была только одна женщина, которая пыталась как-то его спасти.

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольшие потери украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Онлайн-марафон документального активизма, организованный проектом Arts & Rights
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